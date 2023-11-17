Стало известно, почему одиночество опасно для здоровья

Американский врач Вивек Мёрти рассказал, что одиночество повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, старческого слабоумия и депрессии сильнее, чем курение. Об этом сообщает Daily Mail.

Некоторые исследования показали, что одиночество, вызванное необходимостью соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса, поспособствовало снижению когнитивных способностей у пожилых. Эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что меньше общаться друг с другом стали и молодые люди.

Мёрти рассказал, что социальная изоляция увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе инсульта) на 30%. Доктор добавил, что выкуривание 15 сигарет в день и ожирение не наносит сердцу и сосудам такого ущерба. Кроме того, отсутствие общения связано с повышенной вероятностью возникновения психических расстройств, таких как депрессия.

Также отмечается, что последствием самоизоляции стало увеличение времени, проводимого людьми перед экранами гаджетов. Люди, которые пользуются телефоном или компьютером более двух часов в день, зачастую чувствуют себя более одинокими и отрезанными от общества, чем те, кто проводит за экраном менее получаса.

Эксперты ВОЗ заявили о необходимости дальнейшего изучения влияния социальных связей на здоровье людей. Для этой цели будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут 11 политиков и общественных активистов. Срок работы комиссии составит три года. Чтобы защитить население от проблем со здоровьем, возникающим вследствие отсутствия общения, члены комиссии будут сотрудничать с экспертами из других стран, в том числе с министром Японии по делам одиночества. Эта должность была введена из-за обеспокоенности властей количеством одиноких людей, склонных к саморазрушительным действиям.

Ранее стало известно, сколько времени наедине с собой нужно для появления чувства одиночества.