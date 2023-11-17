Социологи выяснили, чего больше всего боятся сторонники авторитарной власти

Британские ученые из Эксетерского и Лондонского университетов выяснили, чего в первую очередь боятся сторонники авторитарного стиля правления. Исследование опубликовано в научном журнале Politics and the Life Sciences (PLS).

Специалисты проанализировали данные общественного восприятия угроз безопасности в 2012 и 2020 годах. В каждом опросе участникам задавалось около десяти вопросов, что они считают наиболее опасным: проблемы миграции, терроризм, эпидемии птичьего гриппа (в 2012 году) и COVID-19 (в 2020 году), проблемы экологии, нехватка ресурсов, терроризм, квартирные кражи, финансовый кризис и преступления на почве расовой или религиозной ненависти.

Результаты показали, что по сравнению с 2012 годом в обществе увеличилось восприятие почти всех проблем как личных угроз, кроме квартирных краж.

Ученые выяснили, что сторонники авторитарной политики воспринимают терроризм и нелегальную миграцию как основные опасности для себя лично. Страх перед пандемиями в рейтинге угроз оказался ниже указанных факторов.

По мнению социологов, терроризм стал больше пугать людей в связи с увеличением количества атак со стороны экстремистов за последнее десятилетие.

Ранее социологи выяснили, что сторонники авторитарных взглядов чаще верят в различные теории заговора.