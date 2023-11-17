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Опасную для человека двухметровую птицу застали плавающей в океане

ScienceAlert: опаснейшая для человека двухметровая птица поплавала в Австралии

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Nikita McDowell/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Южного казуара, которого ученые считают самой опасной для человека птицей в мире, застали во время плавания на восточном побережье Австралии. Об этом сообщает ScienceAlert.

Посетители пляжа на восточном побережье Австралии 31 октября сообщили о том, что видели южного казуара (Casuarius casuarius johnsonii) плавающим в океане. По мнению хозяйки кемпинга, с территории которого заметили казуара, птицу могло принести течение.

«Казуары умеют плавать и могут зайти в воду, чтобы переправиться с одного берега реки на другой, а также если они почувствуют угрозу со стороны домашних собак или другого казуара из-за территориального спора», — объяснил офицер по охране дикой природы Стивен Клаф в пресс-релизе Службы парков и дикой природы Квинсленда (QPWS).

Эти крупные животные вместе со страусами представляют два наиболее опасных для человека вида птиц: встреча с ними может закончиться летальным исходом. В обзоре, опубликованном в 2006 году, сообщалось о 150 зарегистрированных нападениях казуаров на людей. 75% этих атак были результатом того, что люди пытались покормить птиц, чего не рекомендуется делать.

Казуары играют ключевую роль в размножении деревьев тропических лесов, некоторые из которых не могут прорасти, пока не пройдут через пищеварительную систему крупного травоядного животного. Сейчас в Квинсленде осталось около четырех тысяч казуаров. Они занесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Ранее ученые нашли необычных сожителей в норах креветок-призраков.

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