Разработка ученых вернет женщинам чувствительность груди

Бионическое устройство может вернуть чувствительность груди женщинам, пережившим удаление молочных желез из-за рака. О разработке ученых Чикагского университета сообщает Live Science.

При раке молочной железы часто удаляют одну или обе груди для избавления от опухоли и сведения к минимуму вероятности рецидива. Некоторые женщины с высоким генетическим риском рака также предпочитают удалить грудь. После этого до 70% из них проходят через реконструктивную операцию по восстановлению груди с помощью имплантатов или собственных тканей из других частей тела. Однако многие пациентки испытывают потерю чувствительности, что может негативно повлиять на их психическое здоровье.

Ученые предложили имплантировать искусственные датчики давления под кожу реконструированной груди. При прикосновении эти датчики посылают сигналы на электроды. Те, в свою очередь, стимулируют межреберные нервы, передающие сигналы в мозг, который интерпретирует их как естественное ощущение прикосновения. Похожий принцип ранее позволил вернуть чувствительность пациентам с протезами рук. «Бионическая грудь» находится в разработке. В ближайшие пять лет ученые планируют протестировать ее на восьми женщинах, перенесших удаление груди и ее хирургическую реконструкцию.

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