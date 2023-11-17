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Медицинские процедуры не так болезненны для мужчин, если их проводит врач женского пола

Lund University: мужчины чувствуют меньше боли, когда их лечит женщина-врач

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Ученые из Лундского университета в Швеции обнаружили, что пациенты мужского пола ощущают менее сильную боль во время медицинских процедур, если их проводит женщина-врач. Результаты опубликованы в Lund University Research Portal.

Шведские ученые стремились выяснить, связана ли интенсивность ощущения боли с осознанием того, кто именно ее причиняет. Для этого они провели эксперимент, имитирующий болезненную медицинскую процедуру — свод стопы здоровых добровольцев мужского пола стимулировали коротким лазерным импульсом. Люди, выступавшие в роли врачей, были одеты одинаково — в белые халаты. Общались с «пациентами» они также сходным образом. Выяснилось, что мужчины, которых «лечила» женщина, испытывали более слабую боль в сравнении с добровольцами, которым достался «врач» мужского пола.

В ходе дополнительного этапа исследования ученые решили определить, как послеоперационная консультация с врачами разных полов повлияет на самооценку интенсивности боли, ощущаемой пациентами. В эксперименте приняли участие 245 пациентов трех различных отделений университетской больницы Сконе в Швеции. Пациенты после операции были случайным образом распределены на две группы — первой предстояла консультация с врачом-женщиной, а второй — с мужчиной. Результаты показали, что пациенты женщин-врачей описывали послеоперационную боль как менее сильную.

Механизмы, лежащие в основе такой взаимосвязи, до конца не изучены. Некоторые исследователи предполагают, что субъективное ощущении более слабой боли мужчинами основано на том, что женщины-врачи проявляют больше эмпатии и поддержки. Тем не менее это еще предстоит подтвердить.

Ранее ученые оценили эффективность массажа и иглоукалывания для лечения боли.

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