Возможная причина ожирения связана с циркадными ритмами, выяснили ученые

Ученые из Университета здравоохранения и науки Орегона выяснили, что люди с ожирением сжигают меньше энергии в течение дня и больше ночью, а люди со здоровым весом — наоборот. Исследование опубликовано в журнале Obesity.

В эксперименте приняли участие 30 человек с ожирением. Они находились в специально созданной лаборатории по исследованию циркадных (суточных) ритмов в течение шести дней, при этом их график сна и бодрствования постоянно меняли. При всех графиках люди с ожирением сжигали больше калорий ночью, чем днем. Для отслеживания расхода калорий использовался аппарат калориметр, который определяет потребление энергии по количеству выдыхаемого углекислого газа. Исследование также показало, что у людей с ожирением был выше уровень гормона инсулина. Это означает, что их организмам было сложнее перерабатывать глюкозу.

Предыдущие исследования показали, что у людей с нормальным весом, напротив, больше энергии тратится днем. Ученые не знают, с чем связаны обнаруженные ими различия. Сжигание меньшего количества энергии в течение дня может способствовать ожирению или быть его результатом. Для оценки избытка или недостатка веса используют показатель ИМТ — индекс массы тела. Чтобы рассчитать его, нужно вес в килограммах поделить на квадрат роста в метрах. ИМТ выше 30 считается признаком ожирения. Избыточный вес или ожирение повышают риск гипертонии, рака и диабета 2 типа.

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