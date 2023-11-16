Ученые нашли метод точного поиска микропластика в земле

Группа немецких ученых из Потсдамского университета и Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца разработала технологию точной локализации микропластика в земле. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

Микропластик — пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Они попадают в окружающую среду из одежды, пластиковых упаковок и автомобильных шин. Последние научные работы связывают эти вещества с негативным воздействием на природу и здоровья человека.

Частицы микропластика остаются основным загрязнителем окружающей среды. Значительная доля подобных выбросов приходится на дорожное движение: только в Германии из-за износа шин ежегодно образуется около 100 тыс. тонн микропластика. К ним добавляются фрагменты из искусственных газонов, косметики, стиральных порошков, одежды, одноразовых масок, пластиковых пакетов и других отходов, которые попадают в природу.

Команда разработала прибор для анализа почвы с помощью нейтронов и рентгеновских лучей, которые визуализируют органические и синтетические элементы в грунте. Аппарат также способен строить 3D-томограмы образцов, показывающие структуру расположения загрязнителей.

Чтобы проверить изобретение, ученые подготовили серию проб из песка, органики и искусственных частиц. Полученные снимки четко идентифицировали микропластик и некоторые органические компоненты. Это позволяет исследователям оценить размер и форму частиц микропластика, а также изменения в структуре почвы, вызванные внедренным веществом.

«Этот метод довольно сложен, но он впервые позволяет исследовать, где откладываются частицы микропластика и как они меняют почву и ее структуру», — отметил соавтор исследования, доктор Кристиан Тетцке.

Ранее ученые выяснили, что микропластик в облаках способен влиять на погоду.