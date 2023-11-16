Нейробиологи выяснили, как голод воздействует на мозг

Британские нейробиологи из Университетского колледжа Лондона изучили, как вырабатываемый в кишечнике гормон голода влияет на гиппокамп — часть мозга, отвечающую за принятие решений. Исследование опубликовано в научном журнале Neuron.

В ходе эксперимента ученые поместили мышей на площадку, где было немного еды, и посмотрели, как мыши вели себя, когда они были голодны или сыты, а также визуализировали их мозг в режиме реального времени, чтобы исследовать нейронную активность. Все мыши проводили время, исследуя пищу, но затем к трапезе приступали только голодные грызуны.

Специалисты обнаружили, что активность в подмножестве клеток головного мозга в вентральной (нижней) части гиппокампа увеличивается, когда животные приближаются к пище, и эта активность мешает животному есть.

Но если мышь была голодна, нейронная активность в этой области была меньше, поэтому гиппокамп больше не мешал животному есть. Исследователи выяснили, что это соответствует высокому уровню гормона голода грелина, циркулирующего в крови.

Затем нейробиологи смогли заставить голодных животных отказаться от корма, активировав вентральные нейроны гиппокампа. Результат удалось повторить другим способов, удалив из нейронов реагирующие на грелин рецепторы.

Исследователи надеются, что их открытие способствует изучению механизмов расстройств пищевого поведения и поможет понять, причастны ли к ним рецепторы грелина в гиппокампе.

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