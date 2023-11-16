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Женщине ампутировали руки и ноги из-за гриппа

Daily Mail: женщине пришлось ампутировать руки и ноги из-за осложнений гриппа

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Kristin Fox/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщине из США ампутировали все четыре конечности из-за осложнений, возникших после заражения гриппом. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летняя Кристин Фокс из штата Огайо обратилась с болью в горле в отделение неотложной помощи, где ей диагностировали грипп. Через несколько дней ее симптомы ухудшились, и при повторном обследовании врачи обнаружили у нее пониженное кровяное давление, недостаток кислорода и сепсис — сильное воспаление из-за инфекции, при котором чрезмерная реакция иммунитета приводит к повреждению органов.

При госпитализации женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но уже через день у нее развилась бактериальная пневмония и начали отказывать почки. Женщину ввели в медикаментозную кому, чтобы избежать дальнейшего ухудшения состояния. Из-за того, что к конечностям не поступало достаточно крови, врачам пришлось ампутировать их, чтобы спасти жизнь.

Через несколько недель пациентку отправили в медицинский центр, где она проходила трехчасовую физиотерапию каждый день в течение шести недель, чтобы научиться пользоваться протезами рук и ног. Руки были ампутированы чуть ниже локтя, а ноги — ниже колен, поэтому у женщины сохранился относительно большой диапазон движений. Промедление с ампутацией могло привести к тому, что удаление конечностей могло быть более масштабным и к ухудшению качества жизни женщины.

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