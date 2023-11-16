Врачи перечислили ошибки в уходе за кожей, которые могут спровоцировать дерматит и рак

Дерматологи рассказали, что отказ от солнцезащитных средств, бесконтрольный прием пищевых добавок и выполнение салонных косметических процедур в домашних условиях может привести к появлению дерматита и рака кожи. Об этом сообщает MedicalXpress.

Дерматолог Сара Могаддам из США рассказала, что некоторые люди пытаются проводить процедуры лазерной эпиляции и микронидлинга (малоинвазивный метод улучшения состояния кожи за счет нанесения неглубоких проколов) в домашних условиях, руководствуясь инструкциями из интернета. Это может привести к повреждениями кожи и дерматиту. Кроме того, микротравмы на поверхности эпидермиса, появившиеся из-за неправильной техники проведения процедур, увеличивают риск заражения бактериальными инфекциями кожи.

Другой опасной ошибкой является игнорирование солнцезащитных средств. Пребывание на солнце является основным фактором риска развития злокачественной меланомы и различных воспалительных реакций кожи.

Также отмечается, что многие люди принимают различные пищевые добавки и витамины в виде таблеток без назначения врача. Дерматолог Раджани Катта объяснила, что употребление некоторых БАД (биологически активных добавок) связано с повышенной вероятностью возникновения дерматита, акне, рака и алопеции (патологического выпадения волос).

Ранее ученые выяснили, что особый отек ног повышает риск развития рака.