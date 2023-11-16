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Найден способ избавиться от давящей боли в груди, когда не помогают таблетки

NEJM: стентирование сердечных артерий снижает риск давящей боли в груди

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Расширение сердечных артерий с помощью стента защищает от приступов стенокардии — внезапной давящей боли в области груди. Исследование опубликовано в журнале NEJM.

Давящая боль в груди часто связана с сужением сердечных артерий из-за атеросклероза, но исследования эффективности стентов для расширения этих сосудов при стенокардии дали противоречивые результаты. Более того, работа 2017 года показала, что снижение частоты приступов при стенокардии связано в основном с эффектом плацебо, то есть с самовнушением.

Чтобы проверить эффективность стентирования при стенокардии, ученые разделили случайным образом группу из 301 пациента на две. Люди из первой прошли настоящее стентирование, а из второй — имитацию процедуры стентирования (плацебо). Пациенты не знали, поставили ли им стент. Сравнение плацебо и настоящего лечения позволяет выяснить, какие изменения обусловлены самовнушением, а какие являются реальными последствиями процедуры. Обе группы продолжали принимать лекарства от стенокардии на протяжении всего исследования.

Стентирование привело к значительному снижению частоты стенокардии и улучшению качества жизни. Через 12 недель наблюдения средний балл симптомов стенокардии составил 2,9 в группе стентирования и 5,6 в группе плацебо. Также пациенты стали немного более выносливы: их время тренировки на беговой дорожке было на 10% выше, чем в группе плацебо.

Однако у 60% пациентов после стентирования сохранялась остаточная стенокардия, из-за которой им пришлось продолжить принимать таблетки. Этот результат предполагает, что хотя эффект стентирования обусловлен не плацебо, механизмы стенокардии изучены не полностью.

Согласно клиническим рекомендациям, стентирование показано только пациентам, у которых приступы боли сохраняются, несмотря на лечение как минимум двумя различными препаратами от стенокардии. Вероятнее всего, это правило останется в силе, так как процедура стентирования сопряжена с серьезными рисками. Однако пациенты и врачи теперь могут быть уверены в том, что стентирование действительно может помочь при стенокардии без эффекта плацебо.

Ранее ученые назвали препарат для похудения, снижающий сердечно-сосудистый риск на 20%.

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