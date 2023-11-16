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Особый белок может улучшить память и обучаемость, выяснили ученые

Science Advances: модифицированный белок LIMK1 улучшил память пожилых крыс

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Ученые из Католического университета Рима модифицировали белок LIMK1 для улучшения памяти. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Белок LIMK1 играет решающую роль в формировании дендритных шипов — структур на поверхности нервных клеток головного мозга, необходимых для обучения и памяти. В новом исследовании ученые генетически модифицировали молекулу LIMK1 у крыс, добавив на ее оболочку «молекулярный переключатель», который активируется введением препарата рапамицина. Иммунодепрессант рапамицин ранее показал способность продлевать жизнь животным и улучшать их умственные способности.

У животных с возрастным ухудшением памяти и обучаемости использование генной терапии для модификации белка LIMK1 и активации его с помощью рапамицина привело к значительному улучшению умственных способностей. Работа открывает путь для разработки искусственных белков для терапии нарушений работы мозга.

«Следующим шагом будет проверка эффективности этого лечения на экспериментальных моделях нейродегенеративных заболеваний, проявляющихся дефицитом памяти, например, болезни Альцгеймера. Также потребуются дальнейшие исследования для одобрения использования этой технологии у людей», — отметили авторы.

Ранее ученые назвали препарат для похудения, снижающий сердечно-сосудистый риск на 20%.

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