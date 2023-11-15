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Палеонтологи нашли старейшее свидетельство существования птиц на Южном полюсе

PLOS One: ранние птицы добрались до Антарктики 120 млн лет назад

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GTW/Global Look Press

Американские ученые из Эморийского университета обнаружили самые ранние свидетельства присутствия птиц на Южном полюсе. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Анализ окаменелостей показал, что первые пернатые оказались в южных полярных регионах около 120 млн лет назад.

Исследователи описали 27 отдельных следов с чертами, принадлежащими птицам. Различные размеры и формы этих отметин указывают на присутствие нескольких различных типов птиц, в том числе самых крупных, известных из мелового периода.

Следы присутствовали в нескольких слоях древней полярной поймы, что позволяет предположить, что эти птицы могли посещать эту территорию сезонно, возможно, в рамках миграционного маршрута.

Результаты имеют важное значение для понимания того, как ранние птицы рассеялись по суше и различным средам, отметили палеонтологи.

Ранее ученые обнаружили в Китае останки самой древней птицы.

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