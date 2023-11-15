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Ученые выяснили, как грязный воздух может помешать зачать ребенка

EHP: загрязнение атмосферы повреждает репродуктивную систему неродившихся детей

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Depositphotos

Американские ученые из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси оценили воздействие загрязнения воздуха на развитие плода в утробе матери. Они пришли к выводу, что плохая экология может оказать негативное воздействие на репродуктивные органы детей еще до их появления на свет. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Health Perspectives (EHP).

Изучая данные об атмосферных выбросах вредных веществ, специалисты обнаружили, что некоторые из загрязнителей могут отрицательно влиять на аногенитальное расстояние (промежуток между гениталиями и анусом) плода, что свидетельствует о внутриутробных гормональных нарушениях. Токсическое действие оказывают частицы, образующиеся при сжигание бензина, дизельного топлива и древесины.

«Результаты показывают, что загрязнение воздуха может мешать нормальной гормональной активности в критические периоды пренатального и раннего развития ребенка, и мы подозреваем, что нарушение может иметь долгосрочные последствия для репродуктивного здоровья», — отметила ведущий автор исследования, профессор Эмили Барретт.

Медицинские исследования среди взрослых мужчин и женщин показали, что изменение аногенитального расстояния связано с качеством спермы, фертильностью и различными репродуктивными расстройствами.

Ученые отметили, что сокращение этого промежутка у мальчиков служит признаком того, что токсическое воздействие загрязнителей мешает выработке тестостерона плодом.

По словам исследователей, микрочастицы сажи от сжигания горючего также могут переносить кадмий, свинец и другие тяжелые металлы, нарушающие работу эндокринной системы. Когда они влияют на гормоны организма, последствия могут варьироваться от развития рака до нарушения способности зачать ребенка в будущем.

Ранее ученые выяснили, что дым от лесных пожаров повышает риски для здоровья младенцев.

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