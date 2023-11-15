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Назван новый способ выявить рак желудка с точностью 90%

Scientific Reports: повышение уровня белка SDF4 в крови указывает на рак желудка

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Ученые из Университета Нагои выяснили, что по уровню белка SDF4 в крови можно определить рак желудка с точностью почти 90% даже на ранних стадиях. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Медики собрали образцы крови у 80 здоровых людей и 582 пациентов с раковыми опухолями желудка, молочной железы, кишечника, поджелудочной железы, пищевода и печени. Уровень особого белка, стромальноклеточного фактора 4 (SDF4), был выше у пациентов с раком. При опухолях желудка увеличение концентрации этой молекулы происходило еще на бессимптомной первой стадии.

Дальнейший анализ показал, что SDF4 в качестве биомаркера рака желудка имеет чувствительность 89% и специфичность 99%. Чувствительность показывает, насколько хорошо тест выявляет заболевание у больных пациентов, а специфичность отражает, как хорошо он исключает заболевание у здоровых людей. SDF4 превзошел существующие биомаркеры рака CEA и CA19-9 по чувствительности на 13% и 17% соответственно.

Позднее обнаружение рака может повлиять на эффективность лечения и снизить шансы на выживание. Существующие биомаркеры для выявления рака желудка могут быть неточными, позволяют выявить не все типы опухоли. Были предложены и другие способы выявления рака желудка, но они часто дороги, технически сложны и неприятны для пациента, поэтому не позволяют проводить широкий скрининг рака желудка.

Ранее врач назвал три причины рака желудка.

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