Низкожировая диета помогает побороть усталость при аутоиммунном заболевании

Диета с низким содержанием жиров помогает побороть усталость при рассеянном склерозе. Работа ученых из Орегонского университета опубликована в Multiple Sclerosis Journal.

Рассеянный склероз — хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует защитную оболочку нервов. Это приводит к нарушению рефлексов, движений, снижению зрения, слабости и повышенной утомляемости.

В новое исследование были включены 39 человек с рассеянным склерозом, испытывающие усталость — симптом заболевания, который не имеет одобренных средств лечения. Контрольная группа из 19 человек ела свою обычную пищу. 20 участников получили консультации по питанию, а затем перешли на диету с низким содержанием жиров. Анализы крови подтвердили, что они соблюдали режим: были обнаружены признаки снижения потребления калорий.

Каждые четыре недели они отвечали на вопросы, оценивающие их способность концентрироваться и выполнять повседневную физическую деятельность. У участников, соблюдавших диету, значительно снизилась утомляемость, измеренная по стандартной шкале.

Ранее был назван препарат для похудения, снижающий сердечно-сосудистый риск на 20%.