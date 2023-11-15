Ученые выяснили причину массового отравления ртутью тропических птиц

Американские биологи определили причину массового загрязения ртутью многих видов тропических птицц. Проблема оказалась связана с добычей золота. Исследование опубликовано в научном журнале Ecotoxicology.

Ученые проанализировали 2316 образцов крови и перьев 322 видов пернатых, собранные в девяти странах Центральной Америки, Южной Америки и Карибского бассейна. Они обнаружили одни из самых высоких концентраций ртути, когда-либо наблюдавшихся среди певчих птиц. Например, в организме одного зеленого зимородка содержалось в 30 раз больше токсичного металла по сравнению с безопасным уровнем.

По словам исследователей, причина отравления ртутью окружающей среды и ее обитателей в большинстве случаев связана с разработкой золотых месторождений. Вблизи мест добычи золота концентрация ртути оказалась почти в четыре раза выше, чем в других районах.

Кустарная и мелкомасштабная добыча золота остается крупнейшим источником ртутного загрязнения в мире, на его долю приходится почти 38% ртутного загрязнения, вызванного деятельностью человека. В ходе этих операций ртуть используют для доступа к крошечным частицам золота в почве и отложениях. Ртуть связывается с золотом, образуя амальгаму, а при нагревании полученных самородков она испаряется, оставляя золото. При этом жидкий металл попадает как в землю и воду, а также в виде паров в атмосферу.

Вырубка лесов для нужд сельского хозяйства путем сжигания растительности также приводит к попаданию ртути в окружающую среду.

Биологи также нашли высокие уровни ртути в организмах хищных птиц и водных видов пернатых. Плотоядные птицы сильнее подвержены воздействию токсина, поскольку они поглощают его вместе с мясом своей добычи.

Ученые предупредили, что загрязнение ртутью представляет угрозу не только для птиц, но и для людей. Ядовитое вещество ослабляет иммунитет животных, делая их более уязвимыми для возбудителей различных болезней, некоторые из которых могут передаваться человеку.

Ранее ученые выяснили, что пауки могут отравлять ртутью других животных.