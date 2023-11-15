Назван эффективный тип тренировок для людей с болью в спине и артритом

Взрослые с хроническими заболеваниями (болью в спине, артритом или ХОБЛ) могут улучшить физическую форму с помощью тренировок в воде, которые оказались не менее эффективны, чем обычные. Исследование опубликовано в журнале BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) представляют собой чередование коротких периодов упражнений высокой интенсивности, за которыми следует отдых: движения с меньшей интенсивностью. Такой тренинг эффективно увеличивает выносливость и улучшает работу сердца, при этом занимая в разы меньше времени. ВИИТ возможно выполнять как на суше, так и в воде.

Чтобы оценить влияние водных тренировок высокой интенсивности на людей с хроническими заболеваниями, ученые проанализировали 18 исследований. Суммарно в экспериментах приняли участие 868 человек (74% из них — женщин), у которых был ряд заболеваний, включая боли в спине, артрит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), диабет 2 типа и рассеянный склероз. У некоторых было более одного заболевания.

Занятия ВИИТ в воде значительно улучшили физическую форму пациентов и были не менее эффективны, чем тренировки на суше. Физическую форму участников оценивали по потреблению кислорода тканями, а также с помощью тестов на ходьбу и двигательных тестов. Кроме того, тренинг в воде был менее травмоопасен, что может быть связано с меньшей нагрузкой на суставы.

Ранее был найден способ снизить уровень самой опасной формы холестерина на 94%.