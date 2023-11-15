Женщина с двумя матками забеременела двойней

Женщина из США, родившаяся с двумя матками, забеременела двойней: в каждой из маток находится по одному ребенку. Информация опубликована на сайте MedicalXpress.

Келси Хэтчер, 32-летняя жительница США, с 17 лет знала, что у нее есть две матки. Данное состояние встречается примерно у 0,3% женщин. Хотя при этом часто возникают осложнения беременности, все трое предыдущих детей Хэтчер родились здоровыми и в срок. Во время планового УЗИ новой беременности женщина узнала, что на этот раз у нее будет двойня, причем плод присутствует в каждой матке.

Беременность в двух матках чрезвычайно редка. Шансы составляют примерно 1 к 50 миллионам. Последний известный случай имел место в Бангладеше в 2019 году: тогда 20-летняя женщина родила здоровых детей с разницей в 26 дней.

Роды Келси Хэтчер должны состояться в конце декабря 2023 года. Так как матки могут начать сокращаться в разное время, ей может потребоваться кесарево сечение для одного или обоих младенцев, в зависимости от того, как будут развиваться события.

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