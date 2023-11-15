Названы категории населения, которые чаще всего становятся жертвами мошенников

Ученые из Мичиганского университета (США) выяснили, что мошенники чаще всего обманывают пожилых людей, у которых слабое здоровье. Результаты исследования опубликованы в National Poll on Healthy Aging (NPHA).

Опрос, проведенный учеными, показал, что многие взрослые люди (в возрасте 50-80 лет) ранее сталкивались с попытками мошенничества. Мужчины чаще, чем женщины, сообщали о том, что их пытались обмануть. Как правило, злоумышленники пытаются узнать данные банковских карт или счетов, общаясь с людьми по телефону, смс или электронной почте.

Также ученые выяснили, что инвалиды, люди с различными нарушениями памяти и слабым здоровьем чаще становились жертвами мошенников. Кроме того, люди, которые столкнулись с вымогательством денег обманным путем, рассказали, что это оказало серьезное негативное влияние на их финансовое, физическое или психическое благополучие.

Авторы исследования добавили, что в результате махинаций, проводимых злоумышленниками, пожилые американцы ежегодно теряют более миллиарда долларов. Ученые считают, что необходимо предпринять меры, направленные на информирование пожилых граждан о мошеннических действиях. Это позволит сохранить здоровье и деньги людей старше 50 лет.

Ранее в России создали нейросеть для выявления мошеннических банковских транзакций.