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Создано мобильное приложение для выявления сердечной недостаточности

Daily Mail: мобильное приложение выявляет сердечную недостаточность по голосу

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Исследователи из Университета штата Огайо создали мобильное приложение HearO, которое выявляет сердечную недостаточность на основе звучания голоса пользователя. Об этом сообщает Daily Mail.

Сердечная недостаточность — это неспособность сердечной мышцы доставлять необходимое количество крови и кислорода к органам и тканям. Такое состояние может быть спровоцировано гипертонией, перенесенным инфарктом, наличием пороков сердца. Выявить сердечную недостаточность довольно сложно — очевидные признаки могут проявиться только за несколько дней до госпитализации человека или остановки его сердца.

Приложение HearO на базе искусственного интеллекта улавливает в голосах пользователей едва заметные изменения, которые могут указывать на кардиогенный отек легких — признак сердечной недостаточности. Накопление жидкости в соединительной ткани легких приводит к ослаблению дыхания и отеку голосовых связок, из-за чего его голос становится приглушенным.

Система искусственного интеллекта проанализировала более 250 тысяч голосовых записей, чтобы разработать свой алгоритм прогнозирования. Приложение уже протестировали на 416 добровольцах с сердечной недостаточностью. Программа выявила примерно 76% случаев обострения симптомов этого состояния, предшествующих госпитализации. Ученые надеются, что приложение получит распространение в качестве метода предварительной диагностики.

Ранее биологи обнаружили, что сердца у женщин и мужчин по-разному реагируют на гормон стресса.

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