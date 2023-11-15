Создано мобильное приложение для выявления сердечной недостаточности

Исследователи из Университета штата Огайо создали мобильное приложение HearO, которое выявляет сердечную недостаточность на основе звучания голоса пользователя. Об этом сообщает Daily Mail.

Сердечная недостаточность — это неспособность сердечной мышцы доставлять необходимое количество крови и кислорода к органам и тканям. Такое состояние может быть спровоцировано гипертонией, перенесенным инфарктом, наличием пороков сердца. Выявить сердечную недостаточность довольно сложно — очевидные признаки могут проявиться только за несколько дней до госпитализации человека или остановки его сердца.

Приложение HearO на базе искусственного интеллекта улавливает в голосах пользователей едва заметные изменения, которые могут указывать на кардиогенный отек легких — признак сердечной недостаточности. Накопление жидкости в соединительной ткани легких приводит к ослаблению дыхания и отеку голосовых связок, из-за чего его голос становится приглушенным.

Система искусственного интеллекта проанализировала более 250 тысяч голосовых записей, чтобы разработать свой алгоритм прогнозирования. Приложение уже протестировали на 416 добровольцах с сердечной недостаточностью. Программа выявила примерно 76% случаев обострения симптомов этого состояния, предшествующих госпитализации. Ученые надеются, что приложение получит распространение в качестве метода предварительной диагностики.

Ранее биологи обнаружили, что сердца у женщин и мужчин по-разному реагируют на гормон стресса.