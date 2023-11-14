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Создан единый экспресс-тест на ВИЧ и туберкулез

ClinChem: новый метод позволяет сразу определить ВИЧ и туберкулез по капле крови

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Американские ученые-медики из Тулейнского университета в штате Луизиана разработали новый быстрый тест, показывающий наличие вируса иммунитета человека (ВИЧ) и вызывающих туберкулез бактерий в организме пациента. Исследование опубликовано в научном журнале Clinical Chemistry (ClinChem).

ВИЧ и туберкулез часто встречаются вместе. Одним из симптомов ВИЧ является подавление иммунной системы, что повышает вероятность заражения человека туберкулезом. Обычно анализы на туберкулез проводятся с помощью бактериального посева мокроты, что занимает много времени и может быть непрактичным, когда пациенты нуждаются в срочном лечении. Мокрота, смесь слюны и слизи, также является продуктом иммунного ответа и поэтому не подходит для пациентов с ВИЧ из-за подавленной иммунной системы.

Новый тест избавляет от необходимости брать мокроту, ограничиваясь забором крови. Для определения наличия или отсутствия болезней требуется лишь 200 микролитров или несколько капель крови.

Анализ нацелен на антигены ВИЧ и туберкулеза в крови и использует масс-спектрометрию для определения вирусной и бактериальной нагрузки. Это позволит врачам отслеживать уровень патогенов в организме пациента и оперативно вмешиваться, если назначенное лечение не работает.

Скорость теста означает, что медики могут обнаружить это раньше и изменить план терапии для достижения лучших результатов.

Ранее ученые выяснили, почему у ВИЧ-положительных людей может развиваться рак.

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