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Палеонтологи выяснили вкусы хищных динозавров Северной Америки

PES: любимой добычей хищников юрского периода были диплодоки и бронтозавры

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Julius Csotonyi/Royal Tyrrell Museum

Итальянские палеонтологи из Университета Модены и Реджо-нель-Эмилии изучили пищевые привычки хищных динозавров, живших на территории Северной Америки в юрском периоде около 150 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Paleontology and Evolutionary Science (PES).

Ученые проанализировали следы укусов, оставленных на костях огромных динозавров-зауроподов, таких как диплодоки и бронтозавры. Они пришли к выводу, что большинство подобных отметин были оставлены клыками тераподов — группы плотоядных ящеров, к которым относятся аллозавр, цератозавр и самый знаменитый древний хищник тиранозавр.

Палеонтологи пришли к выводу, что ни один из проанализированных укусов не показал признаков заживления. Это указывает, что либо все нападения хищников заканчивались летально для их жертв, либо, что более вероятно, тераподы действовали как падальщики, поедая найденные туши гигантов.

По словам исследователей, проделанная ими работа позволяет лучше понять, как взаимодействовали одни из крупнейших существ, когда-либо бродивших по Земле.

Ранее ученые выяснили, почему динозавры-падальщики были успешнее хищников.

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