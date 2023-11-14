Астрономы выяснили возраст самых старых континентов в Млечном Пути

Британские ученые из Кардиффского университета выяснили, что первые континенты на некоторых планетах в нашей галактике Млечный Путь сформировались раньше, чем появилась Земля. Их возраст составляет более 5 млрд лет. Исследование опубликовано в научном журнале Research Notes of the AAS (RNASS).

Специалисты обнаружили, что первые континенты сформировались вокруг близлежащих солнцеподобных звезд примерно на 2 млрд лет раньше, чем началась тектоника земных плит. Например, материки на планетах около звезды HD 4614 в 20 световых годах от нашей планеты появились примерно на 2 млрд лет раньше, чем стартовала тектоника на Земле.

Однако две звезды выделяются из общей массы: планеты двух звезд немного меньше нашего Солнца (HD 76932 и HD 201891), расположенные на расстоянии от 70 до 110 световых лет от нас соответственно. Наблюдения показали, что там континенты могли образоваться на 5 млрд лет раньше, чем на Земле.

Основываясь на выборке из 29 звезд, астрономы предположили, что на планетах в указанных системах могут существовать более развитые биосферы по сравнению с земной.

Континенты формируются в результате тектоники плит — движения каменных пластов, плавающих на поверхности расплавленных недр планеты. Тепло, исходящее от планетарного ядра, не дает магме затвердеть и остановить континентальный дрейф. Тепло исходит от радиоактивных элементов — таких, как уран-238, торий-232 и калий-40 — в центре планеты, которые выделяют энергию при распаде.

Хотя большие массивы суши не являются обязательным условиям для возникновения жизни, история нашей планеты показывает, что они необходимы для процветания различных организмов в течение длительных периодов времени. По словам специалистов, существование других планет с материками может указывать, что в Млечном Пути могла существовать древняя развитая жизнь, отметили специалисты.

Ранее планетологи назвали лучшие места для зарождения внеземной жизни в Солнечной системе.