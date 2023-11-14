Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Перечислены признаки, характерные для маньяков

Психолог Дворянчиков назвал три характеристики, которые отличают маньяков

close
100%
Shutterstock

Маниакальный преступник — человек, который охвачен некой идеей, в нашем случае это идея криминальная. Маньяков от других серийных сексуальных преступников отличают три характерные особенности, рассказал «Газете.Ru» профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, который больше 10 лет проработал в Лаборатории судебной сексологии Центра им. Сербского и лично беседовал с сотнями преступников.

«Первое – наличие мании, маниакального влечения, которое при его удовлетворении приносит высокую психосексуальную разрядку. Второе – наличие периода остывания после такой разрядки, когда все силы потрачены на достижение высочайшего удовлетворения», – рассказал профессор.

Третье – наличие патологического фантазирования. По словам Дворянчикова, это психический процесс, как бы объединяющий манию и период остывания, когда преступник вновь и вновь возвращается мысленно, а порой и буквально на место преступления, обдумывая, как будет действовать в следующий раз.

«Контингент, с которым я работал, — маньяки сексуальные, — они нацелены на получение удовлетворения необычным способом или с необычным объектом», – отметил специалист.

Подробнее о том, какие два типа преступников существуют, каких из них сложнее выследить, и почему вообще маньяки существуют – в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог Дворянчиков назвал две группы серийных преступников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий