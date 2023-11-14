Перечислены признаки, характерные для маньяков

Маниакальный преступник — человек, который охвачен некой идеей, в нашем случае это идея криминальная. Маньяков от других серийных сексуальных преступников отличают три характерные особенности, рассказал «Газете.Ru» профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, который больше 10 лет проработал в Лаборатории судебной сексологии Центра им. Сербского и лично беседовал с сотнями преступников.

«Первое – наличие мании, маниакального влечения, которое при его удовлетворении приносит высокую психосексуальную разрядку. Второе – наличие периода остывания после такой разрядки, когда все силы потрачены на достижение высочайшего удовлетворения», – рассказал профессор.

Третье – наличие патологического фантазирования. По словам Дворянчикова, это психический процесс, как бы объединяющий манию и период остывания, когда преступник вновь и вновь возвращается мысленно, а порой и буквально на место преступления, обдумывая, как будет действовать в следующий раз.

«Контингент, с которым я работал, — маньяки сексуальные, — они нацелены на получение удовлетворения необычным способом или с необычным объектом», – отметил специалист.

Подробнее о том, какие два типа преступников существуют, каких из них сложнее выследить, и почему вообще маньяки существуют – в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог Дворянчиков назвал две группы серийных преступников.