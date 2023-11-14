Ученые выяснили, что ноздри человека по-разному воспринимают запахи

Исследование, проведенное учеными из Пенсильванского университета Филадельфии в составе научного коллектива, показало, что восприятие запаха каждой из двух ноздрей различно. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В исследовании приняли участие 10 добровольцев. Ученые прикрепили к внутренней поверхности каждой из их ноздрей специализированные трубки. Отмечается, что все участники страдали эпилепсией, поэтому ранее в структуру головного мозга им были имплантированы электроды. Такой метод терапии называется электростимуляцией блуждающего нерва. Благодаря стимуляции слабыми импульсами электрического тока припадки становятся реже, а иногда и полностью прекращаются.

Наличие электростимуляторов позволило ученым отслеживать мозговую активность добровольцев на протяжении всего эксперимента. После установки трубок ученые поочередно вводили запахи эвкалипта, кофе и банана в каждую ноздрю испытуемых по отдельности. Исследователи попросили пациентов идентифицировать запахи, одновременно с этим регистрируя мозговую активность в грушевидной коре, основной части коры головного мозга, которая участвует в различении запахов.

Каждой стороне грушевидной коры потребовалось разное количество времени, чтобы обработать информацию о запахе, поступающую из разных ноздрей. Когда один и тот же запах поочередно поступал в каждую ноздрю, активность мозга была схожей, но не идентичной, что свидетельствует об определенной независимости восприятия. Кроме того, оказалось, что две ноздри «информируют» мозг быстрее и точнее, чем одна.

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