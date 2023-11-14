Обнаружен новый биомаркер рассеянного склероза

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что повышение уровня NfL (маркера повреждения нервов) в крови пациентов с рассеянным склерозом указывает на будущее обострение болезни. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. Человек, страдающий рассеянным склерозом, может испытывать снижение остроты зрения, трудности при ходьбе, заторможенность речи и головокружение. Ученые стремились найти способ предсказать обострение заболевания (которое может привести к инвалидности).

Оказалось, что усилению симптомов склероза предшествует повышение уровня NfL в крови. NfL называют биомаркером повреждения нервов. Это белок, присутствующий в нервных клетках, который высвобождается в кровоток при их повреждении или прекращении существования. Исследователи обнаружили, что высокая концентрация NfL была связана с повышением риска обострения склероза примерно на 91% через год после сдачи анализа крови.

Авторы исследования предполагают, что контроль уровня NfL в крови может стать инструментом ранней диагностики заболевания и его прогрессирования. Ученые отметили, что гибель нервных клеток — это небыстрый процесс. Если пациент, осведомленный о приближающемся обострении, своевременно начнет лечение, серьезных проблем со здоровьем можно будет избежать.

Ранее был обнаружен новый способ борьбы с рассеянным склерозом.