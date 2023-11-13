Впервые опубликовано прошение о замене немецкого невролога Фогта, изучавшего мозг Ленина

После смерти Ленина его мозг отправили на изучение для поиска признаков гениальности. Это исследование возглавил немецкий невролог Оскар Фогт, которого для этого специально пригласили в СССР. Однако потом российские специалисты стали просить отстранить ученого от работы – одно из официальных прошений публикует «Газета.Ru». Документ предоставлен редакции врачом-исследователем Валерием Новоселовым.

Эту докладную записку написал военный комиссар ВМА РККА Ламкин начальнику Политуправления РККА Андрею Бубнову 11 января 1928 года. Судя по надписи от руки на полях «Сталину», записка должна была быть ему показана. Новоселов считает, что пометка была сделана Бубновым, которого Сталин обязал сообщать любую информацию по этому вопросу.

В документе говорится (пунктуация и орфография сохранены):

«В связи с опубликованными в печати статьями, популяризирующими работу ФОХТА (так раньше писалась фамилия Фогта) над мозгом ЛЕНИНА, среди научных работников, вверенной мне Академии, возникли оживленные суждения. Не вдаваясь в суть этих суждений и их оценку, считаю своим партийным долгом довести до Вашего сведения о следующем:

Школа ФОХТА в работе над мозгом подвергается некоторой критике, противопоставляя ей, якобы, более ценные в научным значении современные пути изучения мозга.

Опубликованные в печати работы ФОХТА не удовлетворяют любознательности наших невропатологов, не являясь, якобы, достаточно научно-обоснованными и, главное, всесторонне освещенными.

Имеются частные разговоры на тему о том, почему бы не использовать в деле изучения мозга наших /СССР/ ученых, якобы, по своей эрудиции уже не уступающих ФОХТУ.»

Был ли Ленин когнитивным «спортсменом», почему мозг вождя после смерти был опасен для окружающих и как Фогт разочаровал советское руководство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказал, что ученые нашли в мозге Ленина при его исследовании.