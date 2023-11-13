Названа неожиданная причина расстройств пищеварения

Диетолог Дуэйн Меллор рассказала, что с наступлением зимы люди зачастую употребляют больше жирной и калорийной пищи, а также пьют меньше воды. Такие действия могут повысить риск появления расстройств пищеварения. Об этом сообщает Daily Mail.

В связи с сокращением продолжительности светового дня и недостатком солнечного света человек может испытывать сонливость, упадок сил и снижение концентрации внимания. Организм стремится восполнить недостающую энергию другим способом — с помощью усиления чувства голода и последующего увеличения количества поступающей пищи. Зачастую с наступлением холодов человек ощущает желание питаться сладкими, жирными и калорийными блюдами. Кроме того, зимой и осенью люди пьют больше чая и кофе. В совокупности такие изменения в рационе могут спровоцировать расстройства пищеварения — вздутие, метеоризм, запор, диарею и боль в животе.

Меллор отметила, что летом люди, как правило, едят больше свежих фруктов и овощей из-за их доступности. Они богаты клетчаткой, пищевыми волокнами, которые не усваиваются организмом. Такие волокна положительно влияют на работу пищеварения и поддерживают разнообразие микрофлоры кишечника.

Диетолог рекомендует употреблять сезонные фрукты и овощи на протяжении зимы и осени. Также необходимо следить за тем, сколько воды человек выпивает в течение дня. Оптимальным количеством является шесть-восемь стаканов в день. Кроме того, улучшить работу пищеварения способны физические упражнения. Двигательная активность обеспечивает продвижение пищи в желудочно-кишечном тракте и помогает уменьшить вздутие живота.

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