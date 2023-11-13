Ученые назвали эволюционные ловушки, угрожающие человечеству

Согласно новому исследованию, человечество может «застрять» в 14 эволюционных ловушках, — от климатического кризиса до новых пандемий. Исследование опубликовано в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Эволюционные ловушки — широко распространенное в зоологии понятие. Так, многих насекомых привлекает свет, что может быть полезно для них в природе, но опасно в мире, созданном человеком. В новом исследовании ученые использовали концепцию эволюционных ловушек для прогнозирования будущего человечества и выявили 14 сценариев, которые могут привести к нашему вымиранию.

Упрощение сельскохозяйственных систем является одной из ловушек. Использование нескольких высокопродуктивных культур (пшеницы, риса, кукурузы и сои), привело к тому, что за последнее столетие количество производимых калорий резко возросло. Но также это сделало продовольственную систему зависимой от экстремальных погодных условий или новых болезней. Выращивание различных растений помогло бы распределить риски.

12 ловушек находятся в развитом состоянии, то есть человечеству будет нелегко выбраться из них. Более того, общества продолжают углубляться в 10 ловушек из 14. Ситуацию осложняет тот факт, что эволюционные ловушки имеют тенденцию усиливать друг друга: если общества застряли в одной, они с большей вероятностью застрянут и в других. Два тупика, которые в настоящее время менее опасны, — это автономия технологий (ИИ и роботов) и потеря социального капитала из-за цифровизации.

Выводы не означают, что человечество обречено. Но люди должны перейти к активной трансформации. До сих пор антропоцен, — геологическая эпоха, созданная человеком, — в значительной степени был бессознательным побочным продуктом эволюции людей. Но пришло время осознать новую реальность и коллективно работать над преодолением кризисов, угрожающих человечеству.

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