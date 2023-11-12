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Изменение высоты голоса 16-летней девушки оказалось признаком рака

Daily Mail: изменения в голосе 16-летней девушки оказались связаны с раком

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Изменение голоса и кашель 16-летней девушки, которые приняли за симптомы гриппа, оказались признаком рака лимфамтической системы. О случае рассказал Daily Mail.

Британка Мэдди Эллеби почувствовала недомогание в 2021 году, когда ей было 16 лет. И она, и врачи приняли эти симптомы за грипп. Позже ей назначили антибиотики, однако лекарство не помогло ей избавиться от кашля, а также у нее появились онемение руки и шишка на ключице. Кроме того, у девушки изменился голос: по ее словам, он стал походить на крик чайки.

После рентгена шеи, УЗИ и анализов ей диагностировали лимфому Ходжкина — рак лимфатической системы. При этом заболевании борющиеся с инфекцией клетки В-лимфоциты (особый подтип лейкоцитов) начинают бесконтрольно размножаться и скапливаются в лимфоузлах, вызывая их увеличение. Симптомы включают постоянный кашель, лихорадку, ночную потливость и потерю веса.

С февраля по июль 2021 года девушка прошла химиотерапию, и врачи заключили, что она здорова. Но вскоре рак вернулся, и ей прошлось пройти еще два курса химиотерапии. В мае 2022 года девушка получила иммунотерапевтический препарат, а затем перенесла трансплантацию стволовых клеток. Спустя два года после постановки диагноза 18-летняя девушка излечилась от рака. Ей будут проводить обследования каждые три месяца в течение года, а затем — раз в шесть месяцев в течение трех лет.

Ранее ученые доказали, что компьютерная томография повышает риск рака.

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