Ученые создали макаку с помощью стволовых клеток и эмбриона другой особи

Исследователи из Северо-Западного китайского университета смогли вырастить макаку при помощи внедрения стволовых клеток в эмбрион другой особи. После самка успешно родила детеныша. Результаты исследования были представлены в журнале Cell.

На самых ранних стадиях развития у зародыша нет иммунной системы, поэтому можно пересадить ему чужеродные клетки без реакции отторжения. Иногда они там приживаются и участвуют в построении тканей наравне с клетками зародыша-хозяина. Такие химеры могут быть полезны биологам в изучении неврологических заболеваний и других биомедицинских исследований.

Ранее подобные эксперименты уже проводилась, однако эта особь – первый организм, более половины доли генов которого получены от другой макаки. Введенные стволовые клетки сформировали 92% мозговой ткани малыша и в целом составили 67% его организма.

Перед тем как ввести стволовые клетки эмбриону, их окрасили в зеленый цвет – в итоге рожденная макака получила зеленый оттенок. Особенно хорошо их было видно в глазах и на кончиках пальцев, последующий анализ показал, что клетки разбросаны в разных тканях организма.

Спустя 10 дней после рождения макаку усыпили из-за ухудшения здоровья – причин этому ученые найти пока не могут, но предполагают, что это может быть связано с эпигенетическими различиями между разными типами клеток химерной особи. В будущем авторы продолжат эксперименты.

Ранее ученые смогли вырастить существо в пробирке, повторив 3000 поколений эволюции.