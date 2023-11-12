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Ученые опровергли миф о таланте левшей

UCL: левши справляются с пространственными задачами не лучше правшей

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Shutterstock

Исследование показало, что леворукость не связана с лучшей ориентацией в пространстве, вопреки стереотипу. Работа опубликована в Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) провели эксперимент: они попросили более 420 тысяч участников из 41 страны сыграть в видеоигру, которая отслеживала их способность к навигации. Левши в выборке составили 9,94%, при этом мужчин среди них было больше, что согласуется с предыдущими исследованиями. В анализ были включены данные только тех, кто достиг 11-го уровня игры.

Участникам предлагалось просмотреть карту, показывающую их текущее местоположение, а затем — как можно быстрее провести лодку к целевой точке. Анализ показал, что левши справлялись с задачами игры не лучше и не хуже, чем правшей.

Некоторые неубедительные исследования показали, что левши могут лучше ориентироваться в виртуальных и реальных играх. Кроме того, левши чаще добиваются успеха в профессиональном спорте, требующем быстрых и точных реакций. Однако подтвердить или опровергнуть врожденный талант левшей в ориентации в пространстве было сложно, так как распространенность левшей отличается в разных странах. Авторы нового исследования использовали данные большого числа участников из 41 страны, поэтому их выводы достаточно надежны.

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