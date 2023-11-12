Найден способ снизить уровень самой опасной формы холестерина на 94%

Одна доза экспериментального лекарства леподисирана снижает уровень липопротеина (а), фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, более чем на 94%. Исследование опубликовано в Journal of the American Medical Association (JAMA).

Липопротеин(а), также сокращаемый до «ЛП(а)», вырабатывается в печени. По функциям он похож на липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые называют «плохим» холестерином из-за того, что их избыток связан с высоким риском тяжелого атеросклероза и инсульта. Как и ЛПНП, липопротеин(а) способствует накоплению бляшек в артериях, что значительно увеличивает риск сердечных приступов и инсультов. В отличие от обычного холестерина, уровень ЛП(а) на 80-90% определяется генетически, поэтому на него не могут повлиять изменения образа жизни или лекарства.

В исследовании приняли участие 48 пациентов из США и Сингапура, их средний возраст составил 47 лет. Исследователи изучили шесть различных дозировок леподисирана — инъекционного препарата для снижаения уровня липопротеина(а). Его действие сравнивали с плацебо, за участниками наблюдали в течение 48 недель после лечения.

Уровень лп(а) в плазме снизился на 49% от исходного уровня при дозе леподисирана 4 мг и на 96% при дозе 608 мг. У получивших плацебо концентрация лп(а) снизилась в среднем на 5% для плацебо. Единственным побочным эффектом препарата, обнаруженнном в исследовании, была местная реакция в месте введения.

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