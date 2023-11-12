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Найден способ снизить риск инсульта при аритмии на 37%

NEJM: препарат для разжижения крови апиксабан может снизить риск инсульта на 37%

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Ученые из Университета Макмастера выяснили, что апиксабан, широко доступный препарат для разжижения крови, снижает вероятность инсульта при мерцательной аритмии на 37%. Исследование опубликовано в журнале NEJM.

Мерцательная аритмия — нарушение работы сердечного ритма, которое повышает риск инсульта. В новом исследовании приняли участие более четырех тысяч человек с субклиническим (бессимптомным) типом этого заболевания из 16 стран. Наличие субклинической мерцательной аритмии часто невозможно установить с помощью обычного ЭКГ. У участников исследования ее диагностировали с помощью имплантируемых или наружных кардиомониторов. Также заболевание могут выявить некоторые модели умных часов.

Длительное применение апиксабана снизило риск инсульта и тромбообразования на 37%, а риск инсульта с летальным исходом или инвалидизацией — на 49%. Препарат имел опасный побочный эффект: внутренние кровотечения, но в большинстве случаев они были обратимы и не приводили к серьезным последствиям, поэтому для многих пациентов польза перевешивает риск. Ученые считают, что прием апиксабана может быть полезен многим пациентами с повышенным риском инсульта и мерцательной аритмией.

Ранее ученые назвали фактор, повышающий риск мерцательной аритмии на 30%.

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