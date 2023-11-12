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Исследование: замена сидения активностью или даже сном улучшает здоровье

European Heart Journal: даже сон полезнее для здоровья, чем сидение

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Дополнительные пять минут умеренной физической активности в день значительно улучшают здоровье сердца при сидячем образе жизни. Кроме того, даже сокращение времени сидения за счет более долгого сна может позитивно повлиять на сердце. Исследование опубликовано в European Heart Journal.

Авторы работы проанализировали данные шести исследований, в которых приняли участие 15 246 человек из пяти стран. Каждый пациент использовал носимое набедренное устройство для измерения активности в течение 24 часов в сутки.

Используя данные активности людей и показатели их сердечно-сосудистого здоровья, ученые смоделировали, как изменение двигательных привычек может повлиять на здоровье. Оказалось, что при сидячем образе жизни всего пять минут умеренной активности в день значительно улучшают работу сердца. Самой полезной заменой сидению была активность умеренной или высокой интенсивности: бег, быстрая прогулка или подъем по лестнице. При этом важно, чтобы движение повышало частоту сердечных сокращений и дыхания. Кроме того, здоровье сердца было лучше у людей, которые больше спали в течение дня. Это может означать, что даже сон полезнее для здоровья, чем сидение. Но ученые предполагают, что более длительный сон просто оставляет меньше времени для вредных перекусов, чем и объясняется их результат.

Более длительная активность приводит к лучшим результатам, подчеркнули ученые. Так, для 54-летней женщины с небольшим лишним весом замена 30 минут ежедневного сидения или лежания умеренными или энергичными физическими упражнениями может привести к уменьшению окружности талии на 2,5 см (2,7%) и снижению уровня гликированного гемоглобина на 1,33 ммоль/моль (3,6%). Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Ранее ученые нашли способ снизить давление без лекарств за неделю.

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