Археологи нашли череп женщины медного века, пережившей две трепанации

В Испании нашли череп женщины медного века со следами операции. Судя по зажившей костной ткани, она успешно пережила две трепанации. Исследование опубликовано в International Journal of Paleopathology.

Череп женщины в возрасте от 35 до 45 лет был найден на юго-востоке Испании. На нем были обнаружены два отверстия размерами 53 на 31 миллиметр и 31 на 12 миллиметров. Ученые считают, что они остались после трепанаций — хирургических процедур, при которых в черепе просверливали или выскабливали отверстия, чтобы обнажить твердую мозговую оболочку. Отсутствие трещин, расходящихся от повреждений, а также их четкие края указывают на то, что они появились не в результате травмы.

Вероятно, отверстия просверлили с помощью каменного инструмента. При этом женщину удерживали или предварительно дали ей психоактивные вещества, которые облегчили бы боль или лишили ее сознания. Исследователи не знают, зачем женщине провели эту сложную процедуру. Судя по зажившей ткани черепа, она пережила обе операции, которые были выполнены в разное время. После второй она прожила около двух месяцев.

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