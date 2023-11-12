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Стало известно, как нужно сидеть для правильного измерения давления

eClinicalMedicine: измерение давления на стуле без спинки искажает результаты

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Согласно новому исследованию, у миллионов людей с нормальным кровяным давлением может быть ошибочно диагностирована гипертония из-за неправильного положения при измерении кровяного давления. Работа опубликована в журнале eClinicalMedicine.

В эксперименте Университета штата Огайо приняли участие 150 взрослых. Ученые сравнили результаты измерения давления, полученные при обследовании пациентов, сидящих на кушетке без опоры для спины, либо в кресле со спинкой. В среднем систолическое давление (первое число), измеренное у человека на кушетке, было на 7 мм рт. ст. выше, чем у сидящего в кресле. Диастолическое давление (второе число) было выше на 4,5 мм рт. ст.

Эта разница достаточно велика, чтобы ошибочно диагностировать миллионам людей гипертонию, которой они на самом деле не страдают. Такая ошибка может привести к приему лекарств, в которых человек не нуждается. У них может развиться пониженное кровяное давление и связанные с ними головокружения, обмороки и травмы из-за падений. Новое исследование подтвердило правильность рекомендаций Американской кардиологической ассоциации, согласно которым во время измерения пациент должен сидеть на стуле со спинкой, поставив ступни на пол.

Ранее ученые назвали фактор, повышающий риск мерцательной аритмии на 30%.

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