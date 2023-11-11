Врачи назвали лучший способ профилактики рака шейки матки

Группа ученых из Швеции и Финляндии установила лучший способ борьбы с раком шейки матки у женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Host & Microbe (CHM).

Существует более 200 типов вируса папилломы человека. Некоторые из них могут вызвать различные виды рака, наиболее распространенным из которых остается шейки матки.

Специалисты выяснили, что для решения этой проблемы здравоохранения необходимо прививать от вируса папилломы человека (ВПЧ) не только девочек, но и мальчиков. На это указывают данные из Финляндии, где вакцину от ВПЧ начали вводить детям обоих полов.

Для исследования были выбраны 33 финских города. В одних из них от ВПЧ прививали мальчиков и девочек, в других — только девочек, а в некоторых не делали прививок никому. Последующие наблюдения показали, что через восемь лет количество ВПЧ двух типов значительно снизилось в населенных пунктах, где проводили широкую вакцинацию.

«По нашим расчетам, потребуется 20 лет вакцинации девочек, чтобы достичь того же эффекта, которого можно достичь за восемь лет при относительно умеренном уровне охвата гендерно-нейтральной вакцинацией», — отметил ведущий автор научной работы Вилле Пименов.

Исследователи также обнаружили, что вызывающие рак типы ВПЧ, уничтоженные вакциной, были заменены другими типами ВПЧ, не имеющими сильной связи с раком.

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