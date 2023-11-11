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Врачи нашли способ спасения людей с анемией при сердечном приступе

NEJM: переливание крови при инфаркте повышает выживаемость пациентов на 2,4%

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Илья Питалев/РИА Новости

Американские ученые-медики из Ратгерского университета в Нью-Джерси выяснили, что обильное переливание крови пациентам с анемией при сердечном приступе снижает риск повторного приступа и улучшает выживаемость. Исследование опубликовано в научном журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

Специалисты сравнили эффективность двух основных стратегий переливания крови для более чем 3,5 тыс. человек с анемией в 144 больницах на территории шести стран. Половине из этих пациентов давали чуть больше донорской крови после сердечного приступа, тогда как второй половине не переливали кровь, если уровень гемоглобина в их организме не падал ниже восьми граммов на децилитр (г/дл).

Ученые оценили риск повторных сердечных приступов и летальных исходов среди указанных групп через 30 дней после начала исследования. Оказалось, что обильное переливание помогло снизить риск рецидивов и повысить выживаемость на 2,4% по сравнению с ограниченной выдачей донорской крови.

Исследовательская группа подчеркнула, что дальнейшие клинические испытания, метаанализ исследований и дополнительный анализ данных имеют решающее значение для обеспечения врачей наилучшими доказательствами при рассмотрении вопроса о том, когда переливать кровь пациентам, перенесшим сердечный приступ и страдающим анемией.

Ранее ученые назвали опасность переливания крови для мозга.

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