Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

Грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС) в рамках 29-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Об этом стало известно из трансляции, которая ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Путь от стартовой площадки до МКС занял у корабля около 33 часов. Грузовой корабль доставил на орбитальную станцию порядка трех тонн грузов, включая продовольствие и оборудование для проведения научных экспериментов.

До этого в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что российский космический грузовой корабль «Прогресс МС-24» спас МКС от столкновения с космическим мусором.

В октябре сообщалось, что российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом во время выхода в открытый космос в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов был запущен студенческий спутник «Парус-МГТУ».

Ранее в РКК «Энергия» назвали срок работы Российской орбитальной станции.