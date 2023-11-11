Вакцина против рака поджелудочной железы успешно протестирована на мышах

Полиинозин-полицитидиловая кислота (pIC) может стать вакциной против рака поджелудочной железы. При введении здоровым мышам она замедлила рост позднее возникшей опухоли на 60%. Исследование опубликовано в Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

Рак поджелудочной железы — одна из самых плохо поддающихся лечению опухолей. Годовая выживаемость составляет 24%, а больше пяти лет после обнаружения рака проживут лишь 9%. В новом исследовании ученые доказали, что доставка pIC непосредственно в клетку опухоли с помощью водорастворимого полимера полиэтиленимина позволяет уничтожать клетки аденокарциномы протоков поджелудочной железы.

Кроме того, испытания на мышах показали, что pIC при введении до развития рака замедлила рост опухоли примерно на 60%, то есть имела вакциноподобный эффект. Молекула значительно продлила жизнь животным, перенастроив их иммунную систему для атаки на опухоль, а также была безопасна и нетоксична для нормальных клеток поджелудочной железы. Авторы работы отметили, что подобных результатов ранее достичь не удавалось. Вещество уже готово к испытаниям на людях.

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