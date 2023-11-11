Назван фактор, повышающий риск мерцательной аритмии на 30%

Ученые из Кливлендской клиники обнаружили, что апноэ во сне, очень часто сопровождаемое храпом, может увеличить риск мерцательной аритмии — опасного нарушения сердечного ритма. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association (JAHA).

В исследовании приняли участие боле 42 тысяч пациентов, прошедших сомнографию — оценку работы организма во сне. У 5% была диагностирована мерцательная аритмия в течение пяти лет после исследования сна, несмотря на молодой возраст участников (в среднем 51 год). При мерцательной аритмии нарушается нормальный сердечный ритм: сокращения сердца становятся нерегулярными, обычно аномально частыми, что ухудшает кровоток и повышает риск инсульта.

Риск аритмии был выше у пациентов, которые страдали от недостатка кислорода во сне из-за апноэ — остановок дыхания более чем 10 секунд, которые в большинстве случаев сопровождаются храпом. На каждые 10% снижения средней насыщенности крови кислородом риск мерцательной аритмии увеличивается на 30%.

Апноэ во сне повышало риск аритмии даже после учета работы легких. Это позволяет предположить, что недостаток кислорода во сне увеличивает риск мерцательной аритмии независимо от наличия какого-либо основного заболевания легких. По мнению исследователей, регулярный скрининг и лечение апноэ во сне могут помочь снизить вероятность развития аритмии.

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