Ученые выяснили, как долго белые медведи страдают от изменений климата

Датские ученые из Копенгагенского университета выяснили, когда популяции белых медведей в Арктике начали сокращаться из-за климатических изменений. Оказалось, что потепление морей начало влиять на жизнь северных хищников еще 20 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

«Именно повышение температуры моря приводит к сокращению популяции белых медведей. Когда температура моря повышается, становится меньше морского льда и, следовательно, меньше тюленей, которыми питаются эти звери», — объяснил ведущий автор исследования Майкл Вестбери.

Ученые использовали два независимых набора данных и методы для изучения истории популяций белых медведей, чтобы оценить генетическое разнообразие зверей за последние два десятка тысяч лет.

Больше всего ученых удивило то, что даже небольшие изменения в окружающей среде оказывают значительное влияение на белых медведей. Согласно научной работе, за последние 20 тыс. лет в морях вокруг Гренландии температура воды повысилась на 0,2-0,5 °C, и это вызвало сокращение популяции белых медведей на 20-40%.

«Заглядывая в будущее, мы потенциально можем столкнуться с повышением температуры моря вокруг Гренландии на 2–5 °C. Таким образом, это 10-кратное увеличение изменений температуры по сравнению с последними 20 тыс. лет. Это выглядит не очень хорошо для белого медведя. Как вершина пищевой цепи, белые медведи влияют на все экосистемы в Арктике», — добавляет Элин Лоренцен.

Ранее ученые выяснили, что во время предыдущего глобального потепления белые медведи нашли убежище в Сибири.