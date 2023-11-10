Диета с дефицитом витамина B5 может замедлить рост раковой опухоли

Ученые из Института Фрэнсиса Крика выяснили, что ограничение поступающего с пищей витамина B5 замедляет рост раковых клеток молочных желез. Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism.

В первой части эксперимента биологи обнаружили, что витамин B5 в больших количествах встречается в раковых клетках мышей и человека с высокой активностью гена Myc, который стимулирует рост злокачественных опухолей. Myc увеличивал выработку белка-переносчика витаминов, что позволяет большему количеству витамина B5 проникать в клетки.

Затем ученые провели эксперимент на мышах с опухолями. Часть животных кормили пищей с дефицитом витамина B5. Их опухоли росли медленнее, чем опухоли у мышей, которых кормили стандартной диетой. Те же результаты получили у мышей, которым пересадили раковые ткани молочной железы человека.

Исследователи полагают, что обнаруженные ими эффекты витамина B5 связаны с тем, что в клетках он превращается в коэнзим А — молекулу, которую затем клетки используют во многих метаболических путях. В конечном итоге это приводит к увеличению выработки энергии и производству жиров, углеводов и белков, позволяющих клетке расти.

Хотя исследование связывает витамин B5 и рост опухоли, оно не означает, что больным раком нужно ограничить его потребление. Дефицит витамина B5 может нарушить работу иммунитета, одна из функций которого — борьба с опухолями. В настоящее время ученые работают над способами лишить раковые клетки доступа к витамину без вреда иммунной системе человека.

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