Ученые нашли способ повысить творческие способности, вмешиваясь в сон

Американские ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы доказали, что вмешательство в сон человека на определенной фазе повышает его творческие способности во время бодрствования. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Работа специалистов была основана на более ранних изысканиях по теме, известной как направленная инкубация сна. Этот метод позволяет влиять на содержимое сновидений человека с помощью звуковых и голосовых подсказок.

Во время ночного отдыха люди проходят несколько стадий сна, включая быстрый и медленный сон. Медленный сон состоит из трех фаз — N1, N2 и N3, где N1 — самая легкая, а N3 — самая глубокая.

Чтобы понять, как инкубация определенных тем сновидений во время фазы N1 влияет на творческие способности наяву, исследователи использовали устройство Dorimo, которое отслеживает засыпание, выдает команды для управления сном и записывает впечатления испытуемых после пробуждения.

В эксперименте приняли участие 49 человек. Темой для их снов было выбрано слово «дерево». Добровольцев разделили на команды, одна из которых подвергалась воздействию инкубации, а другая погружалась в обычный сон.

Участникам инкубационной группы было сказано «не забывать думать о дереве» во время каждого пробуждения, а группе без инкубации рекомендовалось просто «наблюдать за своими мыслями».

Впоследствии все участники выполнили три творческих задания: сочинение, где их попросили написать историю, включающую слово «дерево», задание «Альтернативное использование», где они перечисляли столько креативных способов использования дерева, сколько могли придумать в течение трех минут, и задание на создание глаголов, где участникам был представлен список из 31 существительного, и они должны были быстро записать первый связанный глагол, который пришел на ум, для каждого из них.

Результаты показали, что те, кто испытал инкубацию сновидений во время сна N1, заметно превзошли своих коллег, подчеркивая совокупные преимущества сна N1 и инкубации. Кроме того, наблюдалась положительная взаимосвязь между частотой упоминаний «дерева» в отчетах о снах и творческой деятельностью, что означает, что сны, сосредоточенные на определенной теме, могут улучшить креативность человека в этом направлении.

Исследователи предполагают, что сон в фазе N1 потенциально может подарить человеку творческое прозрение.

Ранее сомнологи выяснили, что прерывание в определенные моменты может повысить креативные способности человека.