Названа ошибка врачей, ведущая к снижению эффективности лечения ожирения

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что подчеркивание негативных последствий ожирения врачами снижает эффективность лечения этого заболевания и вынуждает пациентов терять мотивацию к здоровому образу жизни. Результаты исследования опубликованы в American College of Physicians.

Ученые проанализировали аудиозаписи, на которых были зафиксированы разговоры 87 врачей общей практики с пациентами, страдающими ожирением. Исследователи стремились выяснить, способны ли определенные формулировки, используемые врачами для информирования о диагнозе, повлиять на эффективность дальнейшего лечения.

Оказалось, что пациенты докторов, которые акцентировали внимание на преимуществах снижения веса, избавлялись от избыточного жира более эффективно. Одновременно с этим, акцентирование внимания на опасных последствиях ожирения и «обвинительный» тон высказываний врачей были связаны со сниженной мотивацией людей к похудению.

Врачи общей практики, пациенты которых достигли прогресса в похудении, в ходе приема общались доброжелательно. Кроме того, они предлагали посетителям принять участие в бесплатной 12-недельной программе по снижению веса. Доктора, использующие «назидательный» метод информирования о негативном влиянии лишнего веса на здоровье, также советовали пациентам поучаствовать в программе. Тем не менее, лишь немногие посетители недоброжелательных врачей изъявили такое желание.

Исследователи надеются, что их работа поспособствует существенному изменению подхода медицинских работников к беседам с пациентами.

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