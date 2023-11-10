Ученые обнаружили, что заводить кошек может быть опасно для здоровья пожилых

Ученые из Университета Колорадо (США) и Университета Ла-Коруньи (Испания) в составе научного коллектива обнаружили, что распространенный у кошек паразит Toxoplasma gondii может вызывать истощение и потерю мышечной массы у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в Oxford Academic.

Исследователи из США и Испании взяли образцы крови у 601 человека старше 65 лет и обнаружили, что у двух третей из них были признаки заражения паразитом Toxoplasma gondii, распространяемым кошками. Этот паразит вызывает токсоплазмоз — заболевание, характеризующееся поражением нервной и лимфатической систем, глаз, скелетных мышц.

После заражения паразитом люди могут переносить его длительное время. Только у одного из десяти зараженных развиваются симптомы, которые могут включать гриппоподобный синдром и боли в мышцах. Toxoplasma gondii размножается в кишечнике кошек. Это означает, что владельцы подвергаются высокому риску заражения, очищая лоток питомца.

В крови некоторых участников исследования ученые выявили высокую концентрацию антител к паразиту Toxoplasma gondii. Антитела — это молекулы, вырабатываемые иммунной системой, с помощью которых организм борется с патогенами и вирусами. Ученые объяснили, что их высокая концентрация в крови владельцев кошек может свидетельствовать о недавней активации инфекции или множественных случаях ее проявления.

Кроме того, Toxoplasma gondii был обнаружен в мышечной ткани некоторых испытуемых. Исследователи рассказали, что это может привести к ускоренному истощению мышц. При этом человек быстро утомляется, чувствует себя слабым и истощенным.

Заразиться токсоплазмозом можно после контакта как с уличной, так и с домашней кошкой. После игры с животным необходимо сразу же вымыть руки. Кроме того, следует избегать употребления недоваренного мяса и немытых фруктов и овощей, потому что Toxoplasma gondii может проникнуть в организм человека с пищей.

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