проект

>

Ученые обнаружили, что заводить кошек может быть опасно для здоровья пожилых

Oxford Academic: кошки переносят опасную для пожилых инфекцию

close
100%
Unsplash

Ученые из Университета Колорадо (США) и Университета Ла-Коруньи (Испания) в составе научного коллектива обнаружили, что распространенный у кошек паразит Toxoplasma gondii может вызывать истощение и потерю мышечной массы у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в Oxford Academic.

Исследователи из США и Испании взяли образцы крови у 601 человека старше 65 лет и обнаружили, что у двух третей из них были признаки заражения паразитом Toxoplasma gondii, распространяемым кошками. Этот паразит вызывает токсоплазмоз — заболевание, характеризующееся поражением нервной и лимфатической систем, глаз, скелетных мышц.

После заражения паразитом люди могут переносить его длительное время. Только у одного из десяти зараженных развиваются симптомы, которые могут включать гриппоподобный синдром и боли в мышцах. Toxoplasma gondii размножается в кишечнике кошек. Это означает, что владельцы подвергаются высокому риску заражения, очищая лоток питомца.

В крови некоторых участников исследования ученые выявили высокую концентрацию антител к паразиту Toxoplasma gondii. Антитела — это молекулы, вырабатываемые иммунной системой, с помощью которых организм борется с патогенами и вирусами. Ученые объяснили, что их высокая концентрация в крови владельцев кошек может свидетельствовать о недавней активации инфекции или множественных случаях ее проявления.

Кроме того, Toxoplasma gondii был обнаружен в мышечной ткани некоторых испытуемых. Исследователи рассказали, что это может привести к ускоренному истощению мышц. При этом человек быстро утомляется, чувствует себя слабым и истощенным.

Заразиться токсоплазмозом можно после контакта как с уличной, так и с домашней кошкой. После игры с животным необходимо сразу же вымыть руки. Кроме того, следует избегать употребления недоваренного мяса и немытых фруктов и овощей, потому что Toxoplasma gondii может проникнуть в организм человека с пищей.

Ранее ученые назвали опасные продукты, провоцирующие развитие рака.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий