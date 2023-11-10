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Командовавший первым облетом Луны американский астронавт скончался в возрасте 95 лет

Скончался знаменитый американский астронавт Фрэнк Борман в возрасте 95 лет

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Neil Armstrong/NASA

Астронавт Фрэнк Борман, который был командиром космического корабля «Аполлон-8» во время первого пилотируемого облета Луны в 1968 году, скончался в возрасте 95 лет, сообщило аэрокосмическое ведомство США (NASA). После смерти российского космонавта Анатолия Филипченко в августе 2022 года, Борман стал самым старым из живущих людей, побывавших в космосе.

Борман скончался 7 ноября в городе Биллингс, штат Монтана. В заявлении NASA отмечается: «Сегодня мы отдаем дань памяти одному из наших выдающихся сотрудников - астронавту Фрэнку Борману. Он был настоящим американским героем. Среди его многочисленных достижений - роль командира корабля «Аполлон-8», первого полета человека вокруг Луны в 1968 году».

В июле 1969 года Борман посетил Советский Союз, где встретился со своими советскими коллегами. Он побывал в Москве, Ленинграде, а также Звездном Городке и Центре дальней космической связи в крымской Евпатории. В рамках этой поездки астронавт выразил надежду на организацию совместной миссии СССР и США в середине 70-х годов. Он также подчеркнул важность сотрудничества в космосе.

В октябре 1969 года лицо Бормана появилось на обложке альбома Led Zeppelin II, который считается одним из самых значимых и влиятельных рок-альбомов всех времен по мнению критиков.

В ноябре также умер американский астронавт Томас Маттингли скончался в возрасте 87 лет. Томас Маттингли был пилотом командного модуля во время миссии «Аполлон-16», которая проходила с 16 по 27 апреля 1972 года. В ходе этой миссии была осуществлена пятая высадка человека на Луну. Он сыграл ключевую роль в спасении аварийного космического корабля «Аполлон-13».

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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