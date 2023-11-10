Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США провели первую в мире пересадку целого глаза

В Нью-Йоркском университете сообщили о первой пересадке человеку целого глаза

close
100%
Shutterstock

Врачи в Соединенных Штатах провели первую в истории пересадку человеку целого глаза, сообщает РИА Новости, ссылаясь на медицинский центр Нью-Йоркского университета.

«Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица 46-летнему военному ветерану из Арканзаса», — сообщил медцентр.

Отмечается, что мужчину на работе поразило электрическим током высокого напряжения после случайного соприкосновения с проводом под напряжением. В результате чего он потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости.

Операция прошла 27 мая 2023 года. Она продлилась около 21 часа, в ней принимали участие более 140 хирургов, медсестер и других медработников.

В релизе уточняется, что к настоящему моменту не установлено, сможет ли пациент видеть новым глазом, но орган с момента трансплантации демонстрирует «удивительные признаки здоровья». Кроме этого утверждается, что данное достижение хирургов «открывает новые возможности для будущего прогресса в лечении зрения».

До этого сообщалось, что ученые из Новосибирска разрабатывают новую терапию заболеваний роговицы глаза, которые приводят к слепоте.

Ранее в США врачи спасли пациента с помощью грудных имплантов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий