В США провели первую в мире пересадку целого глаза

Врачи в Соединенных Штатах провели первую в истории пересадку человеку целого глаза, сообщает РИА Новости, ссылаясь на медицинский центр Нью-Йоркского университета.

«Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица 46-летнему военному ветерану из Арканзаса», — сообщил медцентр.

Отмечается, что мужчину на работе поразило электрическим током высокого напряжения после случайного соприкосновения с проводом под напряжением. В результате чего он потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости.

Операция прошла 27 мая 2023 года. Она продлилась около 21 часа, в ней принимали участие более 140 хирургов, медсестер и других медработников.

В релизе уточняется, что к настоящему моменту не установлено, сможет ли пациент видеть новым глазом, но орган с момента трансплантации демонстрирует «удивительные признаки здоровья». Кроме этого утверждается, что данное достижение хирургов «открывает новые возможности для будущего прогресса в лечении зрения».

До этого сообщалось, что ученые из Новосибирска разрабатывают новую терапию заболеваний роговицы глаза, которые приводят к слепоте.

Ранее в США врачи спасли пациента с помощью грудных имплантов.